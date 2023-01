Investito nella zona della stazione di Rovereto, grave 40enne

martedì, 3 gennaio 2023

Rovereto (Trento) – Investito nella zona della stazione di Rovereto (Trento), 40enne ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, due ambulanze e l’automedica dall’ospedale di Rovereto, quindi il 40enne è stato stabilizzato dall’equipe medica e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il 40enne è stato ricoverato in codice rosso, con traumi su gran parte del corpo ed è stato sottoposto alle prime cure. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.