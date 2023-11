Investito da un muletto a Muscoline, grave operaio

Muscoline (Brescia) – Gravissimo infortunio sul lavoro: in un impianto di trattamento rifiuti a Muscoline (Brescia), un 57enne è stato investito da un muletto manovrato da un collega di 24 anni.

Sul posto sono giunti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia, i carabinieri della Compagnia di Salò e i tecnici di Ats. Il 57enne è stato stabilizzato dall’equipe medica e trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, mentre il conducente del muletto è stato ricoverato all’ospedale di gavardo in codice verde. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’ennesimo infortunio sul lavoro.