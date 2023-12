Investita mentre attraversa la strada a Rovereto, 86enne muore in ospedale

mercoledì, 27 dicembre 2023

Rovereto (Trento) – Investita sulle strisce pedonali, muore cinque giorni dopo l’incidente Rosetta Stefanelli, 86 anni, residente a Rovereto. La donna è stata investita in via Brigata Acqui a Rovereto il 17 dicembre scorso, mentre si stava recando alla Messa nella chiesa di Santa Caterina.

Soccorsa dall’equipe medica del 118 Trentino Emergenza e cosciente, la donna è stata trasportata all’ospedale di Rovereto e al suo arrivo le condizioni sono peggiorate fino alla morte. E’ stata aperta un’indagine per far luce su quanto accaduto, ora si attende il nullaosta della Procura di Rovereto per fissare i funerali.