Intervento notturno di soccorso nel gruppo del Sassolungo

domenica, 15 ottobre 2023

Canazei (Trento) – Si è concluso intorno alle 22.45 un intervento notturno via terra in soccorso di due alpinisti, illesi ,ma in difficoltà, lungo un ripido canalone a valle della forcella del Dente, nel gruppo del Sassolungo in Val di Fassa, a una quota di circa 2.650 m.s.l.m.. I due uomini – residenti a Bolzano del 1994 e del 2000 – stavano rientrando dopo aver completato la via del Dente nel gruppo del Sassolungo quando, mentre stavano scendendo in corda doppia lungo un canale, si sono spaventati per una scarica di sassi. Preoccupati anche per l’arrivo del buio, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 19.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre una squadra della locale Stazione Alta Val di Fassa si preparava in piazzola. A causa delle condizioni meteo avverse, con la presenza di nebbia in quota, l’elicottero non è decollato. Una squadra di cinque soccorritori della Stazione Alta val di Fassa si sono quindi incamminati a piedi, attivando il tracciamento GPS per essere seguiti da valle poiché la nebbia fitta rendeva difficile l’orientamento. Intorno alle 21 la squadra ha raggiunto i due alpinisti che si trovavano nel canale, ancorati ad una sosta. Dopo aver attrezzato le calate in corda doppia, i soccorritori hanno accompagnato i due a valle fino al sentiero e poi fino alla macchina. Per loro non c’è stato bisogno di alcun ricovero in ospedale. L’operazione si è conclusa intorno alle 22.45.