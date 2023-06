Intervento lungo il sentiero dei Crazidei, 40enne in ospedale

giovedì, 1 giugno 2023

Riva del Garda – Un escursionista tedesco del 1983 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara con delle ferite alla testa, dopo essere ruzzolato per diversi metri lungo un pendio, mentre percorreva con il figlio il sentiero 418 dei Crazidei, sopra l’abitato di Riva del Garda. Ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 118, poco dopo le 16, sono state delle persone che si trovavano nei pressi ed hanno assistito all’incidente, senza più riuscire a vedere l’uomo. Nel corso della telefonata al 112 l’infortunato è riuscito a risalire da solo il pendio e a raggiungere il sentiero.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola a Riva del Garda gli operatori della Stazione di Riva del Garda si preparavano per dare eventuale supporto all’equipaggio. L’elicottero è volato sul posto e, dopo aver individuato il gruppo di persone, ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica, che ha prestato le prime cure sanitarie all’infortunato. Infine, l’uomo è stato spostato più a valle per consentire un più agile recupero a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il figlio è stato elitrasportato a valle ed affidato agli operatori del Soccorso Alpino.