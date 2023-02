Intervento dei vigili del fuoco nel centro storico di Dro

mercoledì, 8 febbraio 2023

Dro (Trento) – Intervento dei vigili del fuoco nel centro di Dro (Trento): oggi i pompieri sono stati allertati all’ora di pranzo per un sopralluogo incendio tetto nella centralissima via Roma a Dro.

Sul posto sono giunti tempestivamente con Aps quatto vigili del fuoco del Corpo di Dro, che hanno verificato il tetto tramite l’arrivo dell’autoscala distrettuale. Dopo verifiche è stato accertato che il problema arrivava dal camino vicino, che facilmente a fatto un po’ di fiamma, preoccupando gli inquilini. E’ stato quindi messo in sicurezza il tetto e il camino e in breve tempo i pompieri hanno fatto rientro in caserma.