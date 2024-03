venerdì, 22 marzo 2024

Postalesio (Sondrio) – I vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio sono intervenuti nel pomeriggio con una auto pompa serbatoio e e una autobotte, per l’incendio di un escavatore in un impianto di betonaggio in via Nazionale nel comune di Postalesio (Sondrio).

L’allerta è scattata alle 14:45 e tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con spegnimento dell’incendio dell’impianto che ha però subito danni.