Intervento dei vigili del fuoco di Dro su un incendio boschivo

domenica, 12 febbraio 2023

Dro (Trento) – Intervento per un principio di incendio boschivo nel Comune di Dro (Trento), a Pietramurata località Maso del Gobbo. La tempestività nell’intervenire ha evitato il peggio, in quanto il vento in zona era abbastanza forte, le fiamme hanno iniziato a intaccare la prima parte di sottobosco. Bruciati pochino metri quadri.

Sul posto 12 vigili del Corpo di Dro, con pick-up e modulo incendi boschivi, Aps, due fuoristrada di supporto. L’intervento si è concluso attorno a mezzogiorno. Presente anche corpo forestale provinciale