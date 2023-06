Inseguiti e fermati dalla Guardia di Finanza di Sondrio due turisti tedeschi

venerdì, 30 giugno 2023

Berbenno in Valtellina (Sondrio) – La Guardia di Finanza di Sondrio insegue e fermata due autisti tedeschi al volante di due bolidi. Multa salata e ritiro patente.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, durante un servizio di controllo economico del territorio, hanno ritirato la patente a due turisti di nazionalità tedesca a seguito di un inseguimento lungo la statale 38, all’altezza di Berbenno di Valtellina (Sondrio).

Alla guida di due autovetture di grossa cilindrata, con livrea decorata riconducibile ad un evento organizzato attraverso piattaforme digitali dedicate ad amanti di “supercar”, i due conducenti eseguivano pericolosi sorpassi in corrispondenza di intersezioni stradali non regolate da semafori, spingendo i propri automezzi a velocità

spropositate.

Le pattuglie delle Fiamme Gialle intervenivano prontamente bloccando la corsa delle autovetture al termine di un lungo inseguimento, riscuotendo il plauso degli altri utenti che, percorrendo il medesimo itinerario della statale 38, assistevano e subivano intimoriti e spaventati le pericolose evoluzioni.

I due potenti mezzi venivano scortati presso la caserma Valtellina, sede del Gruppo Sondrio, dove si procedeva all’identificazione dei passeggeri e dei guidatori, al ritiro delle 2 patenti di guida ed alla contestazione delle violazioni al Codice della Strada per guida pericolosa con riscossione immediata in contanti della relativa sanzione pecuniaria pari ad oltre 500 euro complessivi.