Inseguimento sulle strade del Bresciano, recuperati gioielli e preziosi

martedì, 12 dicembre 2023

Rovato (Brescia) – Inseguimento sulle strade delle Franciacorta e del Bresciano nella scorsa notte: una vettura sospetta è stata intercettata a Rovato dalla Polizia Locale, dopo un inseguimento i soggetti a bordo del mezzo sono però riusciti a far perdere le loro tracce mentre si dirigevano verso Coccaglio.

Il mezzo, un Audi A4 sulla quale erano state apposte delle targhe false, è stato rinvenuto dai carabinieri di Cologne abbandonato in via Grandi di Coccaglio. Sull’autovettura i militari hanno recuperato gioielli ed orologi provento di furti appena commessi.