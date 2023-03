Inseguimento sulla statale 38 a Sondrio, nei guai 47enne

martedì, 7 marzo 2023

Sondrio – Inseguimento sulla statale 38 e ritiro della patente a 47enne. La Polizia di Stato di Sondrio ha ritirato la patente di guida e ha denunciato un cittadino albanese 47enne, D. S. per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il 47enne è stato intercettato da personale in borghese della questura mentre percorreva la statale 38 nel tratto stradale tra Morbegno e Sondrio, alternando basse ed alte velocità e invadendo ripetutamente la corsia opposta, mettendo in pericolo in più occasioni l’incolumità degli altri automobilisti.

Durante l’inseguimento, veniva allertata la sala operativa della Questura che provvedeva ad inviare prontamente due volanti in ausilio al personale in borghese.

Il soggetto è stato bloccato all’altezza della rotonda di viale dello Stadio, sottoposto ad alcool test, risultato positivo al test con un tasso alcolemico di 1.17 g/l.

di Chiara P.