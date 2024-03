Inseguimento notturno della Polizia di Stato a Bolzano sud

venerdì, 29 marzo 2024

Bolzano – Le pattuglie della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenute la notte scorsa a Bolzano sud. Alla Centrale Operativa della Questura, tramite il numero di emergenza “112 NUE”, è arrivata la segnalazione di una persona che, nella zona di Bolzano Sud, stava camminando al buio lungo i binari, incurante della pericolosità del gesto.

Immediatamente gli Agenti, con grande cautela ed attenzione, si sono messi alla ricerca dello sconsiderato, che, alla loro vista, si è messo a correre precipitosamente sulla ferrovia nel tentativo di sottrarsi all’intervento della Polizia.

In considerazione della pericolosità della situazione che si era venuta a creare, è stato necessario chiedere subito, tramite la Polizia Ferroviaria, la sospensione della circolazione dei treni, al fine di evitare investimenti letali ai danni del fuggiasco o dei Poliziotti.

Nonostante l’oscurità che avvolgeva la zona, gli Agenti sono riusciti in breve tempo a raggiungere l’uomo, un senzatetto straniero che si era accampato in un angolo cieco tra le rotaie, evidentemente senza rendersi conto appieno della pericolosità della precaria sistemazione e del rischio corso per raggiungerla. Solo grazie al provvidenziale intervento della Polizia è stato possibile scongiurare la possibilità di una tragedia.

Dopo averlo fermato, gli Agenti della Squadra “Volanti” lo hanno accompagnato fuori dall’area a rischio e condotto in Questura; qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, hanno proceduto a denunciarlo alla Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione del pubblico servizio, causato dal suo improvvido comportamento.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a suo carico, parallelamente all’evolversi dell’iter giudiziario ha emesso nei confronti di costui un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“La particolare attenzione che le Pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica – ha evidenziato il questore Sartori –. In questo caso un soggetto che ha messo in serio pericolo la sicurezza dei trasporti ferroviari è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria e, al termine dell’iter processuale, verrà allontanato dal nostro Paese”.