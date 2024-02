Inseguimento dei carabinieri sulle strade tra Bolzano e Appiano

venerdì, 23 febbraio 2024

Appiano (Bolzano) – Notte d’inseguimento sulle strade dell’Alto Adige: una vettura è stata intercettata dai carabinieri tra Bolzano e Appiano l’altra notte, le tre persone a bordo sono state inseguite e sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce.

La vettura, Opel Mokka noleggiata, è stata sequestrata e ora sono in corso indagini per individuare i tre malviventi, probabilmente una banda specializzata in furti in abitazioni, visto che sull’auto sono stati trovati arnesi da scasso. Le indagini interessano sia l’Alto Adige che la zona al confine con la Val di Non.