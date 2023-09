Infortunio sul lavoro in un cantiere di Breno: grave 44enne

mercoledì, 6 settembre 2023

Breno (Brescia) – Grave infortunio sul lavoro in via Maione a Breno (Brescia): in mattinata un muratore che stava lavorando con un impastatrice per cemento è rimasto incastrato ed ha riportato gravissimi traumi alla gamba sinistra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Breno e del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, la Croce Rossa di Breno, l’automedica dall’ospedale di Esine, l’elisoccorso dalla centrale di Brescia e i carabinieri della Compagnia di Breno. I vigili del fuoco hanno liberato l’operaio 44enne dall’impastatrice e l’hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Successivamente il 44enne è stato trasferito con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

di An.Pa.