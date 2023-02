Infortunio sul lavoro a Trescore Balneario: 20enne ricoverato in ospedale

venerdì, 17 febbraio 2023

Trescore Balneario (Bergamo) – Infortunio sul lavoro a Trescore Balneario (Bergamo): un operaio ventenne è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro nell’azienda Pulitor di via Calvarola ed è stato immediatamente soccorso.

Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 con l’equipe medica che ha stabilizzato il 20enne, quindi i tecnici di Ates e i carabinieri della locale Stazione. Il 20enne ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le prime cure. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’infortunio alla Pulitor e se erano in essere tutte le misure di sicurezza.