Infortunio mortale sulla linea ferroviaria a Chiari, indagini e reazioni

martedì, 30 gennaio 2024

Chiari (Brescia) – Un minuto di silenzio per l’ennesima vittima sul lavoro. Così il Consiglio regionale lombardo ha ricordato Lima Martins Rolando Joao, 51 anni, dipendente della ditta Rebaioli di Darfo, travolto e ucciso la corsa notte a Chiari da un treno Napoli-Bergamo mentre lavorava sulla linea ferroviaria. Sono in corso indagini della Polfer, coordinati dalla Procura di Brescia, per far luce su quanto accaduto.

LE REAZIONI

Rete ferroviaria italiana ha ricordato che la scorsa notte erano previste attività manutentive su asset Terna, esterni e adiacenti alla sede ferroviaria lungo la linea Milano Brescia nella tratta tra Calcio e Chiari, mentre Terna ha spiegato in un comunicato che l’infortunio mortale è avvenuto “prima dell’orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo treni e che lavorava per conto di una ditta appaltatrice incaricata di svolgere lavori di tesatura conduttori su una linea della rete elettrica nazionale in costruzione”.

Il senatore dell’Alleanza verdi e Sinistra Tino Magni, presidente della commissione di indagine sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Senato, dichiara: “Non esiste un luogo sicuro sul lavoro, purtroppo. L’ultimo in ordine di tempo è un operaio morto nella notte alla stazione di Chiari, siamo vicini ai colleghi e ci stringiamo al dolore della famiglia. Gli incidenti sul lavoro sono la manifestazione di una gravissima patologia sociale su cui è urgente porre rimedio attraverso una forte azione preventiva fondata su controlli seri, efficaci, moderni, capillari”.

La consigliera regionale Paola Pizzighini (M5s) ha affermato: “Abbiamo chiesto che i lavori dell’odierna seduta del Consiglio regionale si aprissero con un minuto di silenzio, in segno di cordoglio per la tragedia di Chiari, della quale è rimasto vittima un operaio cinquantunenne. In questo modo non solo abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza alla famiglia, ma riportare ancora una volta all’attenzione del Consiglio regionale il tema della sicurezza sul lavoro in Lombardia. Troppe le vittime da inizio anno, quelle di una strage per la quale abbiamo il dovere di migliorare gli strumenti di prevenzione: quest’anno, nella nostra Regione, hanno perso la vita sul lavoro oltre 100 persone, un dato che ne ha fatto la “maglia nera” a livello nazionale. In molti casi le tragedie sarebbero state evitabili se fossero state potenziate le misure di tutela dei lavoratori e si fosse investito di più nella cultura della sicurezza. Lo scorso 26 ottobre, a Palazzo Pirelli, ho organizzato un convegno, con gli esperti del settore, da cui sono nati alcuni spunti interessanti come la necessità di incrementare il numero dei medici del lavoro: la nostra proposta è stata approvata nelle ultime sedute di bilancio. Questa misura però, per quanto positiva, non basta perché nella Commissione Speciale Salute e Sicurezza sul Lavoro stiamo analizzando le criticità delle singole province lombarde, per individuare con precisione i campi dei possibili interventi”.

­