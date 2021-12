Infortunio mortale sul lavoro ad Arco: vittima 31enne

mercoledì, 22 dicembre 2021

Arco – Le morti sul lavoro non si fermano in Trentino: ieri sera Nicolae Catalan, 31 anni, tecnico specializzato, è morto schiacciato dal contrappeso dell’ascensore dove stava lavorando nella casa di cura Eremo di Arco (Trento). I riscontri della polizia e dell’ispettorato del lavoro della Provincia, stanno ricostruendo quanto accaduto su mandato della Procura di Rovereto. E’ la tredicesimo decesso sul lavoro in Trentino nel 2021.

Cgil Cisl Uil sono intervenute sull’incidente di Arco: “Basta parole di cordoglio, servono azioni concrete“. “Si allunga drammaticamente l’elenco delle persone che quest’anno hanno perso la vita nella nostra provincia mentre erano impegnate a lavorare – dicono con amarezza Manuela Faggioni, Milena Sega e Alan Tancredi che per Cgil Cisl Uil seguono salute e sicurezza sul lavoro -. Quanti morti dobbiamo ancora attendere perché in Trentino e in Italia si faccia finalmente qualcosa di concreto per fermare questa vera e propria strage? E’ poco utile convocare tavoli d’urgenza se poi non si mettono in campo azioni mirate. A cominciare da un serio potenziamento dei controlli e delle ispezioni”.

Oggi in Trentino il 70% dell’attività dell’Unità operativa dell’Azienda sanitaria che si occupa di prevenzione degli infortuni è assorbito da attività di polizia giudiziaria, a supporto dell’Autorità che se ne dovrebbe occupare direttamente.

“Per potenziare i controlli dunque è indispensabile che la Provincia si decida a aumentare gli organici delle strutture ispettive, sappiamo che in queste ore gli ispettori dell’Uopsal insieme alle forze dell’ordine sono al lavoro per comprendere le dinamiche di quanto è accaduto. Ci auguriamo che i fatti vengano accertati in tempi rapidi e si individuino anche eventuali responsabilità. Abbiamo imparato, purtroppo ad un prezzo altissimo, che gli incidenti non sono mai casuali. Si investe troppo poco sulla sicurezza, sulla manutenzione e l’ammodernamento dei macchinari, sulla formazioni degli addetti. Il sistema del subappalto purtroppo peggiora ulteriormente la situazione con realtà che operano spesso al limite”, proseguono.

Cgil Cisl Uil sollecitano la Provincia ad andare oltre le manifestazioni di cordoglio e ad introdurre, anche prima del livello nazionale, un sistema di patente a punti, ma anche di certificazione sulla sicurezza almeno per le imprese che operano negli appalti pubblici. “Con l’accelerazione che verrà impressa dalla risorse del Pnrr restare senza far nulla potrebbe avere un impatto enorme sulla sicurezza di chi lavora. Bisogna invertire la rotta ricordandosi che per fare sicurezza servono risorse umane ed economiche”, concludono i tre sindacalisti