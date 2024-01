Infortunio mortale alla ditta Feralpi di Lonato, vittima operaio 52enne

domenica, 21 gennaio 2024

Lonato del Garda (Brescia) – Tragedia alla ditta Feralpi di Lonato del Garda (Brescia), un macchinario si è incendiato e un operaio di una ditta esterna, 52 anni, è morto.

L’allarme è scattato alle 5:08 di questa domenica con la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia che ha inviato sul posto due squadre con il supporto di una autobotte e hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto dalle fiamme. Sul posto l’equipe medica del 118 con un’ambulanza e l’automedica con i sanitari che hanno constatato il decesso dell’operaio di 52 anni e i carabinieri di Desenzano del Garda e i tecnici di Arpa e Ats e che hanno avviato le indagini per la ricostruzione di quanto accaduto. Le cause del rogo sono ancora in fase di valutazione.