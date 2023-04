Infortunio in un’azienda di Iseo, gravissimo operaio 45enne

lunedì, 24 aprile 2023

Iseo (Brescia) – Infortunio sul lavoro alla Nulli di Iseo (Brescia), operaio di 45 anni in gravissime condizioni. L’incidente è accaduto in mattinata e secondo la prima ricostruzione l’operaio, extracomunitario, dipendente di un’impresa esterna che lavora per la Nulli, sarebbe rimasto schiacciato contro una trave dello stabilimento mentre stava lavorando sul cestello di una gru utilizzata per la tinteggiatura e manutenzione delle travi.

Sul posto l’equipe medica del 118 con due ambulanze e l’eliambulanza giunta ad Iseo che ha soccorso e trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia l’operaio. Sono in corso indagini oper ricostruire quando accaduto da parte dei carabinieri di Chiari e degli ispettori di Ats.