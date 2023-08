Individuato e denunciato il piromane della Clarina di Trento

lunedì, 7 agosto 2023

Trento – Doppia operazione dei carabinieri di Trento: identificato il piromane della Clarina di Trento e arrestato giovane per ricettazione e spaccio.

Nella mattina odierna, i carabinieri della Sezione Operativa e Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica P.V., 20enne, italiano, residente a Trento.

Serrate indagini intraprese da parte dei militari della Sezione Operativa dei Carabinieri di Trento senza soluzione di continuità già nella prima mattinata di ieri, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di P.V., sia per quanto concerne l’incendio dell’autovettura avvenuto la notte del 6 agosto che dell’incendio di un motoveicolo avvenuto la notte del 4 agosto 2023 e parcheggiato nella stessa area condominiale. Lo stesso è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria.

TRENTO – STAZIONE FERROVIARIA UN ARRESTO PER SPACCIO E RICETTAZIONE

Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno arrestato C.Y., 30enne del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per spaccio e ricettazione.

Sul treno che stava per arrivare a Trento, proveniente da Rovereto, un cittadino allertava le forze dell’ordine perché riconosceva addosso ad un soggetto presente sul tremo, la giacca che qualche giorno prima era stata rubata al figlio minorenne. L’indumento è particolare, è una edizione limitata della Reebook modello Pump con un segno particolare causato involontariamente dal figlio che la rende unica.

Alla fermata del treno in piazza Dante, i carabinieri si facevano trovare sul posto. Fermato il soggetto, verificavano che effettivamente che quella giacca era quella rubata. Notando una certa agitazione nell’uomo, il quale si voleva allontanare a tutti i costi, i militari decidevano di effettuare una perquisizione personale, rinvenendo nello zaino che aveva a seguito dei pezzetti di stupefacente che si è rivelato essere hashish, del peso di 21 grammi.

Evidentemente l’uomo era giunto a Trento per spacciarla. Dichiarato in arresto, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di via Barbacovi, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e al termine della “direttissima”, al soggetto è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rinviando a settembre la celebrazione del processo.