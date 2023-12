Indebita percezione del reddito di cittadinanza, quattro valtellinesi denunciati

venerdì, 1 dicembre 2023

Tirano (Sondrio) – Denunciate quattro persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

I carabinieri della Compagnia di Tirano, al termine di attività d’indagine condotta con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sondrio, hanno denunciato quattro persone, residenti nelle province di Sondrio e Brescia, per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Gli accertamenti investigativi sono stati indirizzati sui percettori del reddito di cittadinanza nella provincia di Sondrio, circa un migliaio, e hanno consentito di identificare le quattro persone che, al fine di ottenere il beneficio, avevano omesso di comunicare informazioni pregiudizievoli per l’emissione dello stesso.

Infatti, tra i requisiti fondamentali per ottenere il reddito di cittadinanza vi è proprio l’assenza di condanne penali per specifici reati riportate nei dieci anni antecedenti alla domanda. Omettendo di comunicare le condanne riportate e di comunicare i provvedimenti cautelari di cui sono stati destinatari in costanza di percezione del beneficio, percepivano da più di un anno il reddito di cittadinanza senza averne titolo.

Red. Cro.