Indagini sull’incendio divampato in un fienile a Niardo

domenica, 5 marzo 2023

Niardo (Brescia) – Incendio di un fienile a Niardo (Brescia) e notte di lavoro per i vigili del fuoco di Breno, Edolo e Lovere, per la Protezione civile di Breno, mentre le indagini per capire le cause del rogo sono affidate ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno. L’incendio è avvenuto all’interno di un fienile in località Dosso di Niardo.

Per domare le fiamme ci sono volute diverse ore, con l’intervento di vigili del fuoco volontari dei tre distaccamenti. L’origine del rogo potrebbe essere di natura dolosa e gli accertamenti in corso serviranno per fare chiarezza.