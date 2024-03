Indagini sull’incendio di un vagone alla stazione di Sale Marasino

sabato, 2 marzo 2024

Sale Marasino (Brescia) – Indagini per chiarire quanto accaduto all’alba nella stazione ferroviaria di Sale Marasino (Brescia) per i principio d’incendio di un vagone.

Alle 6:30 due squadre con il supporto dell’autobotte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia e del locale distaccamento sono intervenute presso la stazione ferroviaria di Sale Marasino per domare le fiamme che stavano uscendo da un vagone. La tempestività dell’intervento delle squadre ha scongiurato la propagazione delle fiamme all’interno della cabina del vagone. A bordo erano presenti il macchinista e il capotreno, che sono tempestivamente intervenuti a estinguere l’incendio con gli estintori in dotazione al convoglio. In seguito, sono stati condotti in ospedale per accertamenti, a causa dei fumi che si sono sviluppati durante le operazioni di spegnimento. L’azienda ha espresso loro vicinanza, oltre alla gratitudine per il pronto intervento.

In conseguenza dell’episodio, sulla linea si sono registrate una soppressione, limitazioni di percorso per due corse, ritardi fino a 30 minuti. A seguito dei rilievi formali svolti dalla Polfer, alle 9.50 il convoglio è stato trasferito nel deposito di Iseo. La circolazione è tornata progressivamente alla normalità.