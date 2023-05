Indagini sui documenti sanitari abbandonati per strada a Sondrio

sabato, 20 maggio 2023

Sondrio – Aperta un’indagine dopo il ritrovamento di documenti sanitari riservati con diagnosi del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sondrio, analisi e esami medici alcuni risalenti a cinque-sei anni fa abbandonati in una discarica abusiva.

E’ stata informata l’autorità giudiziaria che dovrà stabilire perché i documenti e referti del Pronto soccorso – che sono riservati – siamo stati abbandonati per strada, in via Visciastro a Sondrio.

Gli inquirenti sono già al lavoro per fare chiarezza sui documenti ritrovati e risalire al responsabile dell’abbandono dei documenti.