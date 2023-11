Indagine sugli appalti, la Finanza visita il municipio di Valdisotto

sabato, 11 novembre 2023

Valdisotto (Sondrio) – I militari della Guardia di Finanza hanno fatto visita in municipio a Valdisotto.

L’indagine aperta dalla Procura di Sondrio, con il sostituto procuratore Giulia Alberti è sull’ipotesi di reato di abuso d’ufficio e corruzione. Finora non ci sono indagati, c’è massimo riserbo sull’inchiesta che vuol far luce su interventi di manutenzione di strade, appalti pubblici affidati dal Comune di Valdisotto. I finanzieri hanno acquisito importanti documenti, sia cartacei che informatizzati, e al termine della perquisizione sono stati portati via numerosi file e faldoni che dovranno essere analizzati.