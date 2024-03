Indagine del Ros: prima condanna in Trentino per terrorismo

martedì, 19 marzo 2024

Trento – Condannato a tre anni e otto mesi il 22enne Mines H., arrestato dai carabinieri del Ros nel giugno di due anni fa, mentre stava progettando un attentato in Trentino. Assolta la moglie 19enne, residente in provincia di Siena. Cittadino italiano, originario del Kosovo, il 22enne ha preso le distanze dalla Jihad. Il Pm Davide Ognibene, che ha coordinato l’indagine del Ros, aveva chiesto una pena più severa: sei anni e due mesi. Il giudice ha inflitto 3 anni e 8 mesi, con il 22enne che rimane agli arresti domiciliari. E’ la prima sentenza nei confronti di un presunto terrorista islamico in Trentino.

LE REAZIONI

“Buona notizia per la sicurezza nazionale: prima condanna in Trentino per terrorismo internazionale legato all’Isis. Progettava un attentato di matrice jihadista in Trentino – Alto Adige ed è stato condannato per fabbricazione o detenzione di materiale esplodente. Bene il lavoro degli inquirenti che ha permesso di assicurare alla giustizia il terrorista prima che colpisse. Non c’è spazio per i fondamentalisti islamici nel nostro Paese”, così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia.