Incidenti stradali con feriti a Castello di Fiemme e Trento

giovedì, 21 marzo 2024

Trento – Incidenti stradali con feriti, di cui due in gravi condizioni in Trentino.

I vigili del fuoco volontari di Castello di Fiemme in azione nella tarda mattinata a seguito dell’impatto di un’auto contro il muro della struttura che ospita la scuola dell’infanzia. I pompieri sono intervenuti immediatamente, sfruttando anche la vicinanza della caserma al luogo teatro dell’incidente, separati da poche decine di metri.

I vigili del fuoco volontari hanno supportato i sanitari (presenti con l’elisoccorso e con un’ambulanza di Trentino Emergenza), messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Cavalese.

Incidente sul Bus de Vela, tra Montevideo e la prima galleria in direzione Riva del Garda con una vettura finita contro la parete rocciosa. Due persone ferite, trasportate al Santa Chiara di Trento in codice rosso.