Incidenti stradali a Soiano del Lago e Gardone Riviera

domenica, 23 aprile 2023

Soiano del Lago (Brescia) – Incidente stradale nella giornata odierna a Soiano del Lago (Brescia), con una vettura che si è ribaltata e sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste coinvolte. Sul posto sono giunte due ambulanze, automedica e l’elisoccorso con l’equipe medica del 118 che ha stabilizzato le persone coinvolte e in codice giallo trasportate per accertamenti al Civile di Brescia. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Un secondo intervento del 118 è avvenuto nel pomeriggio a Gardone Riviera (Brescia) con un giovane motociclista ferito in una caduta e in codice verde accompagnato al Civile.