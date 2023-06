Incidenti stradali a Rogno e Offlaga: un morto e quattro feriti

mercoledì, 7 giugno 2023

Rogno (Bergamo) – Incidenti sulla statale 42 del Tonale allo svincolo di Rogno (Bergamo) e a Offlaga (Brescia) dove un 38enne su un monopattino si è scontrato con un centauro ed è morto per i gravi traumi riportati. Il centauro – 43 enne – è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Sono in corso indagini della Polizia Stradale per chiarire la dinamica dell’incidente accaduto una manciata di minuti dopo la mezzanotte.

Invece nell’incidente stradale accaduto ieri sera allo svincolo di Rogno della statale 42 sono rimaste coinvolte tre auto e quattro persone sono state medicate sul posto. L’autista di un’utilitaria coinvolto nello scontro, 66enne di Lovere, è stato trasportato in ospedale a Esine per accertamenti.