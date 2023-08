Incidenti stradali a Pisogne, Marone e Caino: un morto e tre feriti

venerdì, 11 agosto 2023

Marone (Brescia) – Raffica di incidenti in Valle Camonica, sul Sebino e Garda con un bilancio drammatico: un motociclista morta e tre feriti.

A Marone (Brescia) nel pomeriggio si è verificato un incidente al passaggio a livello: in un tamponamento al passaggio a livello una vettura ha danneggiato le sbarre. Il treno si è fermato in tempo, evitando l’impatto con la vettura. Un 60enne ha riportato ferite e trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.

Un altro incidente a Pisogne dove un motociclista si è scontrato con una vettura, ha riportato contusioni e traumi agli arti inferiori e ricoverato agli Spedali civili di Brescia,

Nel tardo pomeriggio un motociclista 30enne si è scontrato con un furgone nella zona delle Coste di Sant’Eusebio, in territorio di Caino, ed è morto sul colpo e una persone è rimasta ferita. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente stradale mortale.