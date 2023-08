Incidenti in Valle Camonica e Sebino: traffico in tilt per l’intera mattinata

mercoledì, 23 agosto 2023

Esine (Brescia) – Due incidenti sulla statale 42 e sulla Sebina e un motocilista ferito gravemente sulla strada del Mortirolo. Una mattinata d’inferno per gli automobilisti in transito sulla statale del Tonale per due incidenti: uno accaduto poco dopo le 8 all’altezza dello svincolo di Rogno e l’altro nella galleria di Marone. Tre persone sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale di Esine. Il traffico è ritornato regolato solo poco dopo le 11. Intasata anche l’ex statale 42, tra Costa Volpino e Darfo Boario.

Un grave incidente è invece accaduto sulla strada del Mortirolo, con gravi feriti a un motociclista.