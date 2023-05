Incidenti in moto: due vittime nel Bresciano e Bergamasca

sabato, 27 maggio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Ancora vittime sulle strade del Bresciano e Bergamasca. Oggi un 19enne – Luca Gallinelli, residente a Bedizzole, è morto cadendo dalla sua moto sul lungolago di Desenzano del Garda (Brescia). Il ragazzo era in sella alla sua motocicletta, quando secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, è caduto, riportando traumi fatali. Sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia e vani sono stati gli interventi rianimatori dell’equipe medica 1188i.

Invece a Trescore Balneario (Bergamo) è morto in un incidente motociclistico Kevin Tebaldi, 18enne, residente a Grone (Bergamo). Il 18enne era in sella a una moto con un’amica, entrambi sono stati sbalzati e per il 18enne non c’è stato nulla da fare.