Incidenti e soccorso persone nella zona di Riva del Garda

sabato, 24 giugno 2023

Nago Torbole (Trento) – Gran lavoro nelle ultime ore per i vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento) e le forze dell’ordine, con intervento su incidenti e soccorso persone. Foto @VVF Riva del Garda.

Oggi i pompieri di Riva sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 240 nei pressi del lago di Loppio, sul posto anche l’equipe di Trentino emergenza e la Polizia stradale, mentre sette interventi d’emergenza nelle ultime 48 ore, in particolare: supporto elisoccorso a Nago per un parto precipitoso; sblocco ascensore con persone all’interno, crollo porzione di solaio interno ad un appartamento a Ceole interessato da lavori di ristrutturazione; caduta rami sulla carreggiata della statale 240 tra Nago e Torbole, soccorso persona in difficoltà sul lago di Garda a sud dell’isola del Trimelone, rivelatasi poi un falso allarme, incidente stradale con motoveicolo e autovettura coinvolti presso incrocio viale Oleandri-viale 1° maggio, motociclista ferito trasportato in ospedale da Trentino Emergenza e incidente stradale all’interno della galleria Dom, con 3 autovetture coinvolte, senza ferito. Sul posto negli ultimi incidenti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.