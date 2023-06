Incidenti e soccorso persone in Alto Garda

domenica, 18 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Incidenti in Alto Garda e interventi del 118 Trentino Emergenza e vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento).

Due gli interventi importanti dei vigili del fuoco di Riva del Garda che hanno dato supporto all’elisoccorso in via Fornasetta nella tarda mattinata, con l’intervento di quattro vigili con 2 mezzi, mentre all’ora di pranzo i pompieri rivani sono intervenuti sulla statale 240, al Km 10+800, per un semifrontale tra due autovetture: oltre all’equipe medica 118 Trentino Emergenza, intervento con polisoccorso, autopompa e sei vigili del fuoco. Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.