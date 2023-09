Incidenti e feriti sulla statale del Tonale e Sebina orientale

martedì, 5 settembre 2023

Sale Marasino (Brescia) – Mattinata d’inferno per gli automobilisti che dalla Valle Camonica e dal Sebino stavano percorrendo la Sp510 per un incidente all’altezza di Sale Marasino (Brescia) poco dopo le 9. La strada è rimasta chiusa con lunghe code in entrambe le direzioni. Cinque le persone rimaste ferite, di cui un 50enne ricoverato agli Spedali Civili in codice giallo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, i vigili del fuoco di Darfo Boario e i carabinieri di Marone che hanno effettuato i rilievi sulla dinamica. Il traffico è tornato regolare solo all’ora di pranzo.

Altri incidenti sono accaduti nella notte e in giornata: sulla statale 300 del Gavia poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente con un ferito, mentre nella notte sulla statale 42 del Tonale una donna di 56enne è finita fuori strada, forse per un colpo di sonno, ha riportato traumi ed è stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia.