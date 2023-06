Incidenti e code: mattinata di passione sulle strade della Valle Camonica e Sebino

giovedì, 29 giugno 2023

Iseo (Brescia) – Mattinata di passione sulle strade della Valle Camonica e del Sebino per due incidenti accaduti sulla Sp510 – Sebina orientale – il primo nella galleria “Ronchi” di Pisogne, il secondo in quella di “Vello“, con quattro persone coinvolte e un ferito in gravi condizioni.

Il traffico è rimasto paralizzato per più di due ore e code si sono formate anche sulle strade comunali. L’incidente più grave ha coinvolto un’utilitaria con un 51enne alla guida e due furgoncini condotti da un 26 e 35enne. Quest’ultimi hanno riportato lievi ferite, grave invece il 51enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto, oltre all’equipe medica del 118, i vigili del fuoco di Darfo Boario e i carabinieri della Compagnia di Breno. Nel secondo incidente è uscito illeso un 30enne.