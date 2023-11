Incidenti a Villa Carcina, Zobbio: “Serve una viabilità alternativa”

giovedì, 30 novembre 2023

Villa Carcina (Brescia) – Raffica di incidenti a Villa Carcina, il consigliere provinciale Giacomo Zobbio, delegato dalla Provincia di Brescia in materia di bretella autostradale della Valtrompia, commenta i disagi che si creano a seguito di incidenti sulla strada che porta in Valtrompia e aggiunge. “ Questo è purtroppo uno dei vari esempi che dimostrano quanto per il nostro territorio sia necessaria una viabilità alternativa, che consenta il deflusso dei veicoli al di fuori delle strade attuali che attraversano i centri abitati. La Sp 345 in alcuni tratti ha tutte le caratteristiche di una strada comunale, ma viene percorsa ogni giorno da decine di migliaia di mezzi, anche pesanti, e in alcuni casi anche con velocità troppo sostenute”.

“La bretella autostradale della Valtrompia – conclude Zobbio – può essere davvero una risposta anche in termini di sicurezza e migliore percorribilità dei centri abitati. È evidente infatti che, con una strada alternativa da percorrere, incidenti come questo si potrebbero sicuramente evitare. È altrettanto vero che per evitare incidenti serve una guida consapevole e concentrata, senza smartphone o altri dispositivi che compromettano l’attenzione che serve al volante, e soprattutto senza il continuo zig-zag di qualche scalmanato. In fin dei conti, l’autostrada della Valtrompia fa rima anche con sicurezza e prevenzione sulle strade. Soprattutto se associata a una guida responsabile e attenta”.