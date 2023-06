Incidente strada tra Riva del Garda e Limone, ferita 34enne

sabato, 10 giugno 2023

Riva del Garda (Trento) – Incidente in galleria sulla Gardesana, tra Riva del Garda (Trento) e Limone (Brescia), ferita motociclista inglese, 34enne, che stava percorrendo la statale 45bis con amici.

L’incidente è successo all’ora di pranzo in direzione Limone con una motociclista inglese portata in ospedale in codice rosso. Dalla prima ricostruzione la 34enne sarebbe caduta dalla moto nella prima galleria dopo Riva del Garda ed ha riportato gravi traumi. Sul posto l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza con tre ambulanze. La donna è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale di Arco (Trento). Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda e i carabinieri, per i rilievi dell’incidente. Ripercussioni sul traffico con i9ncolonnamentio in entrambe le direzioni