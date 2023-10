Incidente sulle strade della Valtellina, feriti due bambini

domenica, 29 ottobre 2023

Piateda (Sondrio) – Incidenti sulle strade della Valtellina, a Piateda, Berbenno e Cosio. Nei tre incidenti sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui due bambini, tutti ricoverati in ospedale.

Il primo schianto nel pomeriggio a Berbenno sulla statale 38 dove due auto sono entrate in collisione e i due autisti sono stati medicati sul posto dall’equipe medica senza la necessità di un ricoverato in ospedale. Il secondo a Piateda con cinque feri, una bimba di un anno, un bambino di 4 anni, due donne di 20 e 37 anni e un 52enne. Sul posto l’elisoccorso, l’automedica e un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. Il bimbo è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanna di Bergamo e gli altri in codice giallo trasportati negli ospedali di Sondrio e Sondalo.

Il terzo episodio in serata a Cosio Valtellino con un pedone – 25 anni – travolto mentre attraversava la strada. Soccorso e ricoverato in codice giallo all’ospedale di Sondrio.