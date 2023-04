Incidente sulla statale a Pieve di Bono, in gravi condizioni tre giovani

domenica, 30 aprile 2023

Pieve di Bono (Trento) – Incidente stradale sulla statale del Caffaro, un’auto con tre giovani a bordo si è schiantata contro muro della galleria Castel Romano di Pieve di Bono (Trento): l’autista e i due passeggeri, un 18enne e due 19enni, sono rimasti feriti gravemente.

Lo schianto è accaduto alle 4:30 e sul posto sono giunti l’elisoccorso dalla centrale 118 Trentino Emergenza, due ambulanze, l’automedica dall’ospedale di Tione, i vigili del fuoco volontari di Pieve di Bono, Storo e Condino e i carabinieri per i rilievi dell’incidente. I tre giovani sono stati stabilizzati sul posto e trasportati d’urgenza – in condizioni critiche – in ospedale: il 18enne all’ospedale di Tione, i due 19enni al Santa Chiara di Trento.