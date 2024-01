mercoledì, 31 gennaio 2024

Dro (Trento) – Ennesimo incidente sulla statale 45 bis al km 125,500, vicino alla curva denominata Sas del Diaol in territorio di Dro (Trento) un furgoncino per cause da accertare è finito fuori strada rovesciandosi su un lato. Nessuna causa per il guidatore.

I vigili del fuoco di Dro sono intervenuti con polisoccorso e celere, e 8 vigili per recuperato il mezzo. Sul posto la Polizia locale, il servizio gestione strada della Pat e carro attrezzi Toccoli