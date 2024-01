Incidente sulla statale 42 del Tonale, due feriti gravi

lunedì, 15 gennaio 2024

San Paolo D’Argon (Bergamo) – Incidente sulla statale 42 del Tonale, temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 42 “Del Tonale e della Mendola”, all’altezza del km 31,500 a San Paolo d’Argon (Bergamo). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, un camion e un furgone, si registrano due feriti in gravi condizioni trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Uscite obbligatorie a San Paolo D’Argon e Trescore. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.