Incidente stradale sulla statale 42 a Vezza d’Oglio, un ferito

lunedì, 15 maggio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Incidente stradale in mattinata a Davena, frazione di Vezza d’Oglio (Brescia): un ferito e statale 42 del Tonale temporaneamente chiusa.

Nello schianto – avvenuto sulla curva, dopo lo svincolo per Davena – sono rimasti coinvolte due vetture e il conducente di una vettura che stava percorrendo la statale tra Ponte di Legno ed Edolo ha riportato contusioni e traumi. E’ stato stabilizzato dal personale medico giunto con un’ambulanza e l’automedica e trasportato in ospedale. Sono state istituite deviazioni sulla strada comunale e sul posto, oltre al personale sanitario sono presenti i carabinieri, vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione del traffico e il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.