Incidente stradale sulla Sp79 ad Agnosine: morto autista 43enne

giovedì, 25 gennaio 2024

Agnosine (Brescia) – Tragico incidente sulla strada provinciale 79 ad Agnosine: nello scontro tra un’auto e un furgone ha riportato gravissime lesioni Cesare Bacca, 43 anni, residente a Salò, alla guida della vettura.

E’ stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Gardone Valtrompia, dove è morto poco dopo il suo arrivo. L’incidente è accaduto in mattinata, la Sp79 che collega Lumezzane alla Valle Sabbia è stata temporaneamente chiusa per consentire gli interventi dei soccorritori. Oltre all’equipe medica del 118, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale dell’Unione Comuni Valle Sabbia che hanno avviato gli accertamenti per chiare le cause del sinistro.