Incidente stradale sulla Gardesana Occidentale a Dro: due feriti

sabato, 25 marzo 2023

Dro (Trento) – Incidente stradale sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale in territorio di Dro (Trento) davanti all’ingresso del supermercato Coop e nello schianto una delle 2 auto si è rovesciata all’interno del parcheggio con due feriti.

Una persona era cosciente, è stato utilizzato il divaricatore per togliere la porta e una volta tagliato la cintura liberare e mettere in spinale la persona con l’aiuto del personale di trentino emergenza. La conducente del secondo veicolo è stata presa in carico dal personale della Croce Rossa. Entrambe le persone trasferite al Pronto Soccorso di Arco.

Sul posto erano presenti i vigili del fuoco del Corpo di Dro, con 15 militi, cinque mezzi (Polisoccorso, celere e 3 mezzi di supporto), il Radiomobile di Riva del Garda per gli accertamenti, due ambulanze, una di Trentino emergenza e l’altra della Croce Rossa italiana servizio gestione strade e autosoccorso Toccoli per il recupero di entrambi i veicoli. La strada è rimasta chiusa circa mezz’ora per i soccorsi alle persone ferite.