Incidente stradale nella notte ad Ala, due giovani ricoverati

domenica, 25 febbraio 2024

Ala (Trento) – Incidente stradale nella notte ad Ala, tre giovani coinvolti, di cui due trasportati e ricoverati all’ospedale di Rovereto. Lo schianto, che avrebbe coinvolto solo una vettura, è avvenuto attorno alla 4 e sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica con i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Una 18enne e un 23enne sono stati trasportati all’ospedale di Rovereto, per traumi e contusioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. I soccorritori hanno lavorato fino all’alba e al termine i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada.