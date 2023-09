Incidente stradale in Val Seriana, tre persone ferite

giovedì, 21 settembre 2023

Albino (Bergamo) – Altro incidente stradale sulla statale 671 “della Val Seriana” è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 12,100, ad Albino (Bergamo). Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due camion e un veicolo. Il traffico è stato deviato in loco, tra gli svincoli di Cene, lungo la viabilità comunale.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Cazzaniga, l’equipe medica del 118, il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità. Tre le persone ferite – una 76enne, un 55enne e un 37enne – ricoverati in codice giallo negli ospedali di Bergamo e Seriate. La statale 671 riaperta poco dopo le 16.