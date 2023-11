Incidente stradale a Vezzano, ferito gravemente autista 45enne

domenica, 26 novembre 2023

Vezzano (Trento) – Gravissimo incidente nel pomeriggio a Vezzano (Trento), con un ferito grave trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’auto condotta da un 45enne – secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine – è finita con un muro, si è ribaltata ed ha terminato la corsa contro unn veicolo che procedeva in senso opposto.

Sul posto l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza che ha prestato le prime cure al 45enne, poi in ambulanza è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti per chiarire cause e dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco, carabionieri e polizia locale.

di Da. Pap.