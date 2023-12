Incidente stradale a Sarnico: due donne in gravi condizioni

giovedì, 21 dicembre 2023

Sarnico (Bergamo) – Gravissimo incidente nel pomeriggio in via Predore a Sarnico (Bergamo), dove nello scontro tra due vetture sono rimaste ferite una 23enne e una 77enne, che sono state trasportate in codice rosso rispettivamente al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo.

Sul posto sono giunti l’ambulanza di base dei volontari di Chiara, e due eliambulanze, una da Bergamo e l’altra da Brescia, mentre i vigili del fuoco del comando di Bergamo hanno tolto le due persone coinvolte che erano bloccate all’interno delle loro vetture dopo l’impatto e le hanno affidate alle cure mediche. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.