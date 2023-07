Incidente stradale a Riva del Garda, ferito autista

sabato, 29 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Gravissimo incidente stradale tra una vettura e un furgone. Il conducente dell’auto – 24enne – è stato estratto con pinza idraulica dai vigili del fuoco di Riva del Garda, intervenuti con otto vigili e 3 mezzi.

Quindi stabilizzati sul posto e presi in carico dall’equipe medica di Trentino Emergenza giunti con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, sezione Trentina e successivamente trasportato in ospedale per le prime cure mediche e gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Riva del Garda. Foto @VVF Riva del Garda.